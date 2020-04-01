شاهد.. نبيل شعيل في فيديو طريف بثه بالخطأ!

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2020 05:53 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان الكويتي نبيل شعيل يبدو انه قام ببثه عن طريق الخطأ. ويظهر نبيل شعيل في الفيديو وهو يجرب الفيلترات على تطبيق انستغرام ويتقاعل معها بأسلوب طريف. وقد حظي مقطع الفيديو بتفاعل كبير من قبل الناشطين والذين اشادوا بطرافة الفنان المعروف بلقب بلبل الخليج.

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