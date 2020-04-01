فن ومشاهير

شاهد.. أحمد حاتم يقضي على ملل الحظر بالطبخ

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قرر الفنان الشاب أحمد حاتم القضاء على ملل الحجر الصحي بتجربة الطبخ والتى بائت بالفشل، فلقد نشر أحمد حاتم فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام أثناء تحضيره لأحد الوجبات. 

 

لكن سرعان ما أدرك حاتم إن الوجبة ليست شهية فتركها وعلق على الفيديو قائلًا "

تحية لكل أم أو اب أو زوجة أو أي حد بيطبخ أنا مش طايق المريلة الصفراء "

 

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تفاعل عدد كبير من الجمهور مع الفيديو فحصل على أكثر من 300 ألف مشاهدة.

 

 

يذكر أن أحدث أعمال أحمد حاتم هو مسلسل " طاقة حب " مع كل من يسرا اللوزي، انوشكا، رشا مهدي وغيرهم من النجوم.

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