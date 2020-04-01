في شهر رحيله.. أشهر ما غنى أحمد زكي في أفلامه

رحل عن عالمنا في مثل هذا الشهر منذ أكثر من خمسة عشر عامًا الامبراطور أحمد زكي والذي متعنا بعدد كبير من الأفلام التي ظلت وستظل حية في وجدان الشعوب العربية، لكن بخلاف استمتاعنا بأدائه التمثيلي قدم أحمد زكي عدد من الأغاني التي يتذكرها الجمهور و يرددونها بين الحين والأخر.

أغنية أنا في اللابوريا

قُدمت أغنية " أنا في اللابوريا " لأول مرة في فيلم " كابوريا " وتم إعادة غنائها من الكثير من المطربين أحدثهم المطرب شريف إسماعيل وفرقة أيامنا الحلوة، وعلى الرغم من إن فيلم " كابوريا

" ليس من أجمل ما قدم الراحل أحمد زكي إلا إن أغنية " أنا في اللابوريا " يتذكرها الجمهور ويعيدون الاستماع لها بصوت أحمد زكي مرارًا وتكرارًا وهو ما يوضحه نسبة مشاهدة الأغنية على موقع اليوتيوب فلقد تجاوزت الثلاثمائة ألف مشاهدة.

أغنية الدربندوخ

تعد أحد أشهر الأغاني التي قدمها أحمد زكي والتى قُدمت من ضمن أحداث فيلم " البيضة والحجر " والتى تم توظيفها دراميًا باحترافية هي وباقي اغاني الفيلم.

أغنية الهجايص

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وهي ايضًا عرضت في فيلم البيضة والحجر والتى على عكس كل من أغنية " أنا في الابوريا " واغنية " الدربندوخ " فلقد كانت الأغنية خلفية على بعض المشاهد في الفيلم والتى تعبر عن التطور الدرامي الذي حدث للشخصية على عكس الأغنيتين السابقتين والتى قام أحمد زكي بغنائهم في المشهد.

أغنية أنا بية

ما أن تسمع أسم فيلم البية البواب أو تشاهد أحد مشاهده سوف تتذكر على الفور أغنية " أنا بية " فهي أحد ما يميز الفيلم.

أغنية استاكوزا

من أشهر ما غنى أحمد زكي مع حسن الإمام في فيلم حمل نفس الأسم ويعد المشهد بأكمله مثير للضحك منذ أرتداء رغدة لفستان زفاف اسود اليوم لتوضح له عدم رغبتها في الزواج منه وحتى الرقصة والأغنية بأكملها.