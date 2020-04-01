لهذا السبب .. بلاغ للنائب العام ضد إيناس عز الدين

إيناس عز الدين كتب - أحمد عمرو تقدمت محامية ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة إيناس عز الدين، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وصرحت المحامية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: هحاسبك على القديم والجديد بقى، ضد المواطنة إيناس عز الدين، أولًا الأخبار الكاذبة التي تكدر الأمن العام تعتبر جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات في مواده بالحبس والغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف جنيهًا. ثانيًا والتشهير بمستشفى حميات امبابة الحكومية ونشر ما يسئ لها على مواقع التواصل الاجتماعى، واتهامها بتقاضي مبلغ مالي "https://alwafd.news/").display(); "https://alwafd.news/").display(); Advertisements ثالثًا يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو شائعات إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام، أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. والتشهير بمستشفى حميات امبابة الحكومية ونشر ما يسئ لها على مواقع التواصل الاجتماعى، واتهامها بتقاضي مبلغ مالي "https://alwafd.news/").display();

المادة 179: يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 184: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، مجلس النواب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة أو أى رمز من رموز الدولة المصرية.

يذكر أن الفنانة إيناس عز الدين طرحت مؤخرًا كليب بعنوان مالناش نصيب، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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