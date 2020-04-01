وفيات كورونا تتجاوز الـ40 ألفا عالميا معظمها في اوروبا!

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 أبريل 2020 03:55 صباحاً - أودى وباء كورونا المستجد بحياة أكثر من 40 ألف شخص حول العالم، حتى الآن منذ بداية ظهوره في الصين نهاية ديسمبر الماضي.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات، حتى تاريخ كتابة هذا المقال، 42,089 حالة، حوالي ثلاثة ارباعها في القارة الاوروبية.

وسجل أكبر عدد وفيات في إيطاليا (12428)، تليها إسبانيا (8,464)، ثم الولايات المتحدة (3,833)، ثم فرنسا (3,516) ثم الصين (3305).