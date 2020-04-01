وفاة والد الإعلامي مهيب عبدالهادي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الإعلامي الرياضي المصري مهيب عبدالهادي وفاة والده، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا.

الإعلامي المصري كتب، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “انا لله وانا اليه راجعون والدي في ذمه الله لاحول ولا قوة الا بالله ربنا يرحمك يا بابا يا حبيبي دعواتكم”.

وليد سليمان، نجم النادي الأهلي السابق، نعى والد مهيب، على حسابه الخاص بموقع “أنستجرام”، حيث نشر صورة لمهيب ووالده، وعلق عليها بقوله: “البقاء لله ان لله وان اليه راجعون.. والد مهيب عبدالهادي في ذمه الله ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته”.

ومهيب عبدالهادي إعلامي رياضي متخصص في متابعة الأحداث الرياضية، وعمل كمراسل في برنامج “الملاعب اليوم” المذاع على شاشة قناة “الحياة”، بالإضافة إلى الاستديوهات التحليلية للمباريات، كما قدم برنامج “نجوم الملاعب”، وبرنامج “اللعيب” عبر قناة MBC مصر.