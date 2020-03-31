ميرنا وليد - بيروت - أدّى الحجر المنزلي الى جعل الممثلة التركية ديميت اوزدمير تكتشف الممثل التركي ​جان يامان​ على حقيقته إذ قررت الانفصال عنه نهائيا بعدما اكتشفت فيه صفات سيئة.

وأكدت ديميت اوزدمير أن بقاءها مع " يامان" في الحجر المنزلي لفترة طويلة ساعدها في التقرب منه والتعرف على شخصيته التي وجدتها لا تتناسب مع طبيعة شخصيتها، لذلك اتخذت قرار الانفصال.

وأوضحت ديميت بطلة مسلسل "الطائر المبكر" أنها وقعت في غرام يامان سريعا، لذلك لم يكن لديها فرصة أو وقت كاف للتعرف عليه أكثر خارج نطاق التصوير.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يكشف حقيقة جان يامان وديميت أوزديمير تحسم قرارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.