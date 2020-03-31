في صور مع الكلاب..وائل كفوري يرشّح هيفا وهبي للدفاع عن الحيوانات

ميرنا وليد - بيروت - رشح الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ الفنانة اللبناينة ​هيفا وهبي​ للإنضمام الى حملة الدفاع عن الحيوانات في ظل أزمة كورونا وتخلي العديد من الناس عنها ورميها في الطريق أو قتلها.

ونشر كفوري صورة له من غلاف أغنية "في شي إسمه وفاء" الى جانب كلبه ودعا هيفا وهبي للمشاركة في الحملة الى جانب السوبر ستار راغب علامة بعدما قبل التحدي من الفنانة اللبنانية إليسا.

وبدورها نشر هيفا صورة لها من غلاف أغنية "أهضم خبرية" الى جانب عدة كلاب صغيرة وعلّقت عليها قبلت التحدي وائل وسأرشح كارلا حداد ومحمد صلاح وأحمد حلمي وأحمد السقا وخالد سليم.



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