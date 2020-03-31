ريهانا تفكر في الإنجاب بعد انفصالها عن الملياردير العربي

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت النجمة والمطربة الأمريكية ريهانا، عن رغبتها في الإنجاب وتجربة شعور الأمومة، وذلك عقب مرور أسابيع على إنفصالها عن حبيبها السابق الملياردير السعودي حسن جميل.

النجمة العالمية قالت في تصريحات صحفية أجنبية إنها تتمنى إنجاب ثلاثة أو أربعة أطفال حتى وإن كان هذا الأمر بدون وجود شريك معها.

وانفصلت ريهانا عن الملياردير السعودي حسن جميل بعد علاقة عاطفية استمرت 3 سنوات وشهدت استقرار كبيرًا.

وعن أسباب الفراق بين ريهانا، وحبيبها الثري العربي قالت إحدى المجلات الأجنبية إن الملياردير السعودي، كان يجبر المغنية الأمريكية على تناول مأكولات دسمة كي يزداد وزنها، وهو ما كان يغضبها بشدة.

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وكانت النجمة العالمية البالغة من العمرة 32 عاما، قد دخلت في علاقة عاطفية مع المغني الشهير كريس بروان، قبل علاقتها بحسن جميل، وانفصلا في فبراير 2009 بعدما تعدى عليها بالضرب وتسبب لها في إصابات بالغة.

وعلى جانب أخر، تواصل النجمة والمطربة الأمريكية ريهانا، إبهار العالم بأفعالها التي دائما تكون لصالح الجميع والبشرية وذلك بإعلان جمعيتها الخيرية كرالا ليونيل، مؤخرا، التبرع بـ 5 ملايين دولار من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ريهانا تهدف لمساعدة العاملين في مجال الصحة وحملة إطعام أمريكا، والصندوق الخاص بمنظمة الصحة العالمية ومؤسسات أخرى التي تقف في مواجهة شرسة مع كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية وجزر الكاريبي- موطن النجمة العالمية.

وأيضا تذهب هذه التبرعات لبنك الطعام الدولي المخصص لخدمة كبار السن وتوفير المعدات من أجل حماية العاملين بمجال الصحة والمعامل.

وكانت ريهانا ابتعدت عن الغناء لأكثر من عامين بسبب اهتمامها بالترويج لماركتها العالمية الجديدة Fenty.