الأمير تشارلز يخرج من العزل الذاتي بعد إصابته بفيروس كورونا

متابعة بتجـــــــــرد: خرج ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، إبن الملكة إليزابيث، من العزل الذاتي وهو بصحة جيدة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. وقال المتحدث الرسمي باسم الأمير تشارلز، 71 عاماً، إن الأمير خرج من العزل الذاتي ويتمتع بصحة جيدة. وأضاف المتحدث أن مقر إقامة الأمير في كلارنس هاوس كما أكد أن أمير ويلز غادر العزل الذاتي بعد التشاور مع طبيبه.

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