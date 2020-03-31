صدمة قاسية تُفقد سمير غانم القدرة على النطق

متابعة بتجـــــــرد: لم يكن وقع خبر وفاة النجم المصري جورج سيدهم سهلاً على صديق عمره الممثل المصري الكوميدي سمير غانم، بل شكّلت وفاته عن ناهز 82 عاماً بعد صراع مع المرض صدمةً قاسية لغانم.

وفي حين لوحظ غياب سمير غانم عن جنازة صديق عمره، حضرت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز لتكشف أن زوجها فقد النطق مؤقتاً لشدّة حزنه على وفاة جورج سيدهم.

وكانت وسائل إعلامية قد كشفت أن سمير غانم ردّد “يا ساتر يا رب” عند تلقّيه الخبر الأليم، ثم فقد وعيه ما استدعى تدخّل الطبيب الّذي طالبه بملازمة الفراش.