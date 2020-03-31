تراند اليوم : شاهد.. فنانة مصرية تتعرض لسيل من الانتقادات بسبب اسم كلبها

تعرضت الفنانة المصرية رانيا يوسف ، لسيل من الانتقادات والهجوم الشرس،بعد نشرها مقطع فيديو جديد عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات و الصور "إنستجرام"

وعلقت على الفيديو قائلة: "في ظل الظروف الصعبة اللي كلنا بنمر بيها وحالة الاكتئاب حابة اقولكم ان الكلبة بتاعتي جابت اخر العنقود و ياريت تقترحوا عليا أسماء لاني محتاره جدا أسميها أيه وأهو حاجة تخرجكم من حالة الاكتئاب وكمان حابة أقول الحيوانات الأليفة لا تنقل عدوى فيروس كورونا ، خليهم في حضنكم ???? ، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ومستنياكم تختاروا اسم للبوبي الجميلة دي آخر العنقود????❤️".

وهاجم النشطاء الفنانة بسبب تجاهلها لحالة القلق السائدة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا والاهتمام بكلبها وجاءت أبرز التعليقات:"يا ستي حرام عليكي احنا في ايه ولا ايه".