تراند اليوم : "نفسي في أطفال بدون شريك".. فنانة شهيرة بعد انفصالها من ملياردير سعودي

وأضافت أنها ترغب في إنجاب وتربية ثلاثة أو أربعة أطفال بمفردها، إذا لم تجد شريكا، منوهة أن الحب هو العنصر الأساسي في تربية الأطفال والأمومة.
وتابعت : أشعر أن المجتمع يجبرك على الشعور بالخطأ وينتقص من الأم إذا كان ليس هناك أب في حياة الأطفال، مضيفة أن أهم شيء هو الشعور بالسعادة.
يذكر أن الفنانة ريهانا كانت قد أعلنت انفصالها عن رجل الأعمال السعودي في يناير الماضي بعد ارتباطهما لمدة 3 سنوات.
وبحسب ما نشرته صحيفة "ويكلي ويك"، حينها فإن المغنية العالمية ريهانا، انفصلت بشكل نهائي عن صديقها الملياردير السعودي بعد ثلاثة سنوات من المواعدة.
وأضافت أنها عادت مرة آخري سيدة عزباء، بعد أن اقتربت من الزواج رسميا.