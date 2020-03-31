حسن شاكوش يسابق أحمد سعد ويطرح "شارع أيامي" من مسلسل "البرنس"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري حسن شاكوش أغنية "​شارع أيامي​" من مسلسل "​البرنس​"، يوم أمس، بطولة الممثل المصري محمد رمضان والذي سيخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل لعام 2020.

وفور إطلاق الاغنية أثار شاكوش رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين تداولوا الأغنية بشكل كبير وعبّروا عن إعجابهم بهذه الأغنية الجديدة وعن شوقهم لانطلاق مسلسل "البرنس" في رمضان.

الجدير ذكره أن تتر المسلسل سيؤديه الفنان المصري أحمد سعد بعنوان "مفيش حاجه صعبة"، ولم يُطرح بعد، ويقول مطلع التتر : مفيش حاجة صعبة على قلب اتجرح في حياته ميت مرة"، والأغنية من كلمات محمد المصري، وألحان وليد سامي، وتوزيع عمرو الخضري.

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