ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة اللبنانية ​داليدا خليل​ عن فيديو من كواليس تصوير مسلسل "سر" في أحد المشاهد التي جمعتها بالممثل اللبناني ​باسم مغنية​ ظهر وهو يعلّق نصّ العمل على سترتها ويقرأ عنه مشاهده القريبة الذي يظهر وجهه فيها فقط على الشاشة. فسارع باسم الى تبرير ما حصل وكتب : أعتذر عن وضع النص بهذه الطريقة لكن كنت اصور على مدى 18 يوما دون توقف وكنت مرهق وضغوط ..شكرا للمخرج مروان بركات أن سمح لي بذلك ولهذه المرة فقط رغم انه لا يرضى بهذا الامر

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد أن فضحته داليدا خليل .. باسم مغنية يبرر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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