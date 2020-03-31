وفاة جدة بينار دينيز في المستشفى بفيروس كورونا

توفيت جدة الممثلة التركية بينار دينيز في المستشفى، بعد أيام من اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا.

وكانت بينار قد أعلنت قبل أيام، أنها لا تزال تنتظر نتيجة فحص الكورونا الذي أجرته عائلتها.

وقالت إن والدتها وخالتها اللتين ظهرت عليهما أعراض كورونا لم تظهر نتائج فحوصاتهما بعد.

وقالت : "نعيش حربا نفسية. لا أتذكر لحظة في حياتي كنت عالقة فيها بهذا القدر ، كل واحدة منهن في غرفة منفصلة وبحالة خوف.. أليس عدم تمكننا من مسك أيديهن مخيفا أكثر من المرض نفسه؟"

واعلنت بينار قبل أيام أنها تلتزم الحجر المنزلي، بانتظار معرفة النتيجة، التي لم تحدد متى ستظهر.

وكانت بينار دنيز التي عرفها الجمهور العربي بدور يلديز في المسلسل الشهير " انت وطني"، قد اكدت أن جدتها لوالدتها أصيبت بأعراض فيروس كورونا وتم وضعها في الحجر الصحي، وأن والدتها وخالتها وضعتا تحت المراقبة أيضًا.

وأعلنت بينار أن جدتها خضعت للاختبار وفي حال كان إيجابيا سيتم حجر العائلة كلها.

وأشارت إلى أن جدتها نقلت إلى المستشفى بعد شكوى من صعوبات في التنفس، وأنه تم إجراء اختبار فيروس كورونا.

وذكرت الممثلة الشابة أنها كانت تحت المراقبة لأن والدتها وخالتها ظهرت عليهما أيضًا أعراض الفيروس وخضعتا لفحص تظهر نتائجه غدا.

ودعت الجميع إلى اتخاذ أقصى درجات الحذر والتزام الحجر المنزلي، ولم تكشف عن فحص جدتها ليفاجىء الجمهور بوفاتها.

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