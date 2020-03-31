أغاني الحجر المنزلي ودعوة النجوم للبقاء في المنزل

أطلق الكثير من نجوم العالم العربي أغنيات في فترة الحجر المنزلي دعوا فيها الناس للبقاء في منازلهم تحت شعار خليك بالبيت أو الزموا منارلكم وغيرها.

وهنا نستعرض أبرز النجوم الذي أطلقوا أغنيات في الحجر المنزلي للبقاء في المنزل:

النجمة يارا أطلقت أغنية " خليك بالبيت" من كلمات وألحان طارق أبو جودة في الحجر المنزلي من خلال فيديو نشرته عبر انستقرام من داخل منزلها.

النجم عاصي الحلاني نشر العديد من الفيديوهات عبر انستقرام في فترة الحجر المنزلي مقدماً أجمل الأغنيات لجمهوره وداعياً الجميع للبقاء في المنزل.

النجم سعد رمضان أطلق أغنية جديدة في الحجر المنزلي بعنوان "شو محجورين" ونشر فيديو عبر حسابه الخاص في انستقرام وهو يغنيها من منزله.

النجم رامي عياش أحيا أول حفل مباشر له من منزله، بسبب الحجر المنزلي، حيث أعلن عن حفله بطريقة طريفة من خلال نشر فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليه: "من القلب للقلب ولأن الموسيقى حياة رح طل عليكن بحفلة لايف بلا بطاقات، نغني ونعزف سوا ليلة الجمعة الساعة ٩ المسا… انتو طلبوا وتمنّوا… خلينا نخفف عن بعض هالقعدة بالبيت."

Advertisements

النجم هادي خليل قدم العديد من الأغنيات برفقة ابنته الصغيرة في فترة الحجر المنزلي، حيث تظهر طفلته وهي تشاركه الغناء بطريقة طريفة جداً وعلق على كل الفيديوهات بهاشتاغ خليك بالبيت.

تابعوا المزيد:

هكذا تستيقظ النجمات في فترة الحجر المنزلي

النجوم في الحجر الصحي بين الطبخ والرقص والرياضة

نجمات من دون وصلات الشعر في الحجر الصحي