هيا الشعيبي تحتفل بميلاد ابنتها.. لماذا وصفها متابعون بـ"المتعالية"؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي بعيد ميلاد ابنتها سكينة التي أصبح عمرها ثلاث سنوات، وعبرت الفنانة عن سعادتها بهذه الاحتفالية ووجهت لها كلمات التهاني والتبريكات.

ونشرت الشعيبي عبر حسابها في إنستغرام مقطع فيديو من الاحتفال وكتبت معلقة: "سكينه حبيبتي بنتي كملت 3 سنين في عز الحظر احتفلنا فيها انا وابوها وخوانه وخداماتها".

لكن الفنانة الكويتية تعرضت لبعض الانتقادات بسبب استخدامها مصطلح "خداماتها"؛ إذ عبر عدد من المتابعين عن استيائهم من استخدامها هذا الاسم، وهي وجود خادمات لطفلة صغيرة، وكان الأجدر بها وفق قولهم استخدام اسم عاملة. ورأى معلقون أن الشعيبي كشفت عن جانبها غير الإنساني، والمتعالي من دون قصد.

في المقابل دافع عدد كبير من جمهور الفنانة عن ما كتبته، وأكدوا أنها لم تقصد إهانة أي شخص، مشيرين إلى أن الجميع انتبه للاسم دون الانتباه أن العاملات احتفلن مع العائلة بعيد ميلاد الطفلة، وهو الأمر الذي يبين متانة علاقتهن بالعائلة.

Advertisements

وكانت هيا الشعيبي قد شغلت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بعد إجرائها عمليات تكميم معدة وشفط دهون، وأظهروها برشاقة مميزة في آخر فترة، حيث حرصت على استعراض جسدها في أكثر من مناسبة.

كما حلت الشعيبي مؤخرا ضيفة على الإعلامي هشام الهويش، وتحدثت عن العديد من الأمور، وقامت بتقليد الفنانة أحلام، والسخرية من الفنانة السورية أصالة نصري والتي يوجد خلاف كبير بينها وبين الفنانة الإماراتية، محاولة بذلك كسب ود أحلام، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين جمهور الفنانة نصري.

كما كشفت الشعيبي خلال لقائها مع الهويش عن قصة عرضها تبني الطفلة المعنفة، وأكدت انها كانت تعني ما قالته وأنها مستعدة لتربية الطفلة مع أبنائها، بعدما صدمها الفيديو الذي ظهرت فيه خلال تعنيفها الشديد من والدتها، مبدية استغرابها من وجود هذه النوعية من الأمهات وكيف يستطعن القسوة على أبنائهن.

واختارت الشعيبي الظهور ببدلة رياضية في الحلقة، كشفت أيضا عن رشاقتها وصرحت خلال الحلقة أنها بحاجة إلى خسارة المزيد من الوزن لتحقق ما تريده، كا عبر الجمهور عن إعجابه بإرادتها، واهتمامها بنفسها، خاصة بعد إجرائها عملية إزالة لغلوغ وهو ما ساعد على كسبها المزيد من الثقة بنفسها.