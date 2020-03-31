تعرف على موعد حفل مدحت صالح أونلاين

يحيي الفنان مدحت صالح، حفلا غنائيا، يوم الأحد القادم، عبر قناة وزارة الثقافة بموقع "يوتيوب".
ومن المقرر أن يقدم صالح، مجموعة متميزة من أغانيه التي يفضلها الجمهور، أبرزها: "المليونيرات"، "جاى على نفسك"، "قلب واحد"، و"ثلاث سلامات".
مدحت صالح طرح مؤخرًا كليب "خليك جامد" عبر حسابه بـ"يوتيوب" من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج يحيى ممتاز.
وكان آخر أعمال مدحت صالح، أغنية "تعرفي تسكتي"، من كلمات بهاء الدين محمد وألحان مصطفي جاد، وتعد من أغانى ألبومه الجديد "بنت القلب" الذى طرح منه أكثر من أغنية.
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