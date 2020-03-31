شاعر مصري يكشف تفاصيل خلافه مع بسمة بوسيل

فاجأ الشاعر المصري مصطفى مرسي الجميع بكشف تفاصيل الخلاف بينه وبين بسمة بوسيل مصممة الازياء المغربية وزوجة الفنان المصري تامر حسني.

وجاء هذا في حديث تلفزيوني أجري معه حيث أشار إلى أن الأخيرة كانت مشروعاً مهماً بالنسبة إليه وأنه "صرف عليها" كثيراً ونفذ لها الأغنيات وكان سبب تعرفها إلى الفنان المصري في إحدى الحفلات.

وقال إنه كان يحضر وإياها حفلاً في إطار فعاليات مهرجان موازين عنما طلبت منه أن يسمح لها بالتعرف إلى تامر مشيرة إلى أنها تحبه كفنان.

وأضاف أنه أتاح لها ذلك وأنها بكت عندما شاهدت النجم وتبادلت معه أرقام الهواتف. وتابع أنه فوجئ بأنها لم تعد ترد بعد ذلك على اتصالاته وأنها غادرت مكان إقامتها الذي أمنه لها، مشيراً إلى أنه علم بعد هذا من والدها أنها أصبحت تقيم في منزل تامر وأنهما تزوجا بعد ذلك.

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واعتبر أن ما فعلته بسمة سبب له خسارة كبيرة بعدما أسس شركة في المغرب على هامش التعاقد بينهما وأن هذا دفعه إلى اللجوء إلى القضاء.

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