إصابة نجمة عالمية بفيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت النجمة العالمية ​كالي شور​ عن إصابتها ب​فيروس كورونا​، مؤكدة أنها التزمت بالحجر المنزلي لمدة تصل إلى 3 أسابيع لم تخرج إلا لزيارة محلات البقالة، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لحمايتها من إصابة كورونا.

وأوضحت شور أنها في الأيام الأولى من الإصابة كانت تتألم كثيراً وكان لديها ارتفاع في درجات الحرارة وفقدت حاسة الذوق والشم، مؤكدة أن الأمر غاية في الخطورة ويجب التعامل معه بجديّة.

وسبق أن أعلن موقع غاست غيرد عن وفاة الممثل الكوميدي الياباني كين شيمورا بشكل مأساوي عن عمر يناهز السبعين بعد معاناته من مضاعفات فيروس كورونا.



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