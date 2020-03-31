بعد غياب أسيل عمران تتفاعل مع أجواء كورونا على طريقتها

استعادت الفنانة السعودية أسيل عمران من خلال حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة قديمة لها. وظهرت فيها بإطلالة أنيقة جداً بفستان صيفي طويل وأرفقتها برمز الوجه الضاحك.

وأبدى الكثير من المتابعين إعجابهم بأنوثتها وجمال إطلالاتها الدائم. وسألها العدد كبير منهم عن كيفية تمضيتها مرحلة الحجر المنزلي في ظل انتشار فيروس كورونا. واعتبر آخرون أن الإجابة تكمن في استعادتها صوراً من أرشيفها لنشرها وتذكّر أيام ما قبل الوباء.

ومما جاء في التعليقات: "اشلون قعدت البيت معاك؟" و"من الطفش قمتي تنزلي صورك القديمة" و"سأخبر رئيس الصين بأن ضحكتك علاج لمرض كورونا".

ويشار إلى أن الفنانة لم تعلق على أزمة انتشار المرض الناتج عن الفيروس الذي بات يعرف علمياً باسم COVID-19 بشكل واضح. واكتفت بنشر صورة لها منذ أيام مرفقة إياها بالتعليق: "هي التفاؤل والإيمان بأن القادم هو الأجمل وأن أبواب الخير كثيرة. ورب السماء كريم".

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ورأى الكثيرون في هذا تعليقاً غير مباشر ودعوة إلى التفاؤل والتفكير الايجابي رغم كل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم.

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