لقاء الخميسي تدافع عن هذه النجمة بعد وصفها بالرجل

لم تتمكن الفنانة لقاء الخميسي من الوقوف صامتة عندما وجدت بحسابها على "إنستغرام" تعليقاً يسخر من زميلتها الفنانة علا رشدي.

البداية كانت مع نشر علا مقطع فيديو جديد يجمعها بزوجها الفنان أحمد داود وابناءهما على تطبيق "تيك توك"، لكن إحدى المتابعات سخرت منها، وكتبت :" "بلا تخلف انتي وين ودنيا وين مش عارفة اميز راجل متجوز راجل".

لقاء الخميسي قررت الرد فور رؤيتها لهذا التعليق، وكتبت لها :"حاولي تعالجي عينك يا حبيبتي لحسن كدة هنبتدي نقلق عليكي ونحتاج نضارة".

من ناحية أخرى، ألغت لقاء الخميسي كافة إرتباطاتها الفنية وقررت الإلتزام بالحجر المنزلي حيث لا تغادر بيتها وقررت البقاء مع زوجها وابناءها وتحاول تسلية نفسها بتحضير الأكلات المختلفة لهم أو عمل مقاطع فيديو على تطبيق التيك توك .

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