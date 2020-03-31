شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لتوفيق عبد الحميد: يارب لا تحتاج إلا لمن خلقك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب، رسالة للفنان القدير توفيق عبد الحميد، بعد ما ترددت شائعة على مواقع التواصل عن أنه حوّل سيارته الخاصة إلى تاكسى بسبب ضغوطات الحياة، وهو ما نفاه أخيرا.

وكتبت شيرين، عبر حسابها في "تويتر": "أستاذ ‎توفيق عبدالحميد، حضرتك راجل في قمة الاحترام، وفنان عظيم. قلقتنا عليك، والحمد لله أننا اطمأننا عليك، ويا رب دايماً لا تحتاج إلا لمن خلقك، لأنك تستاهل كل خير".



شيرين عبد الوهاب

وكان الفنان توفيق عبد الحميد، نفى ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، من أنه حوّل سيارته الملاكي إلى تاكسي، حيث قال في تصريحات تلفزيونية إن ذلك حدث بالفعل لكن العام 1990، حيث كانت الحياة صعبة جدا، ولم يكن يستطيع العيش بشكل جيد، ولم يكن هناك عمل غير المسرح، الذي لن يُعطي المبلغ الذي يكفي للعيش جيداً.

Advertisements

وعادت النجمة شيرين عبدالوهاب مجدداً إلى مواقع التواصل الاجتماعى بعد غياب حوالى 5 أشهر، بعد قرارها بإغلاق كافة حساباتها على السوشيال ميديا بعد أزمتها الخاصة بتصريحات التبرع للبنان.

وغردت على حسابها في موقع تويتر لتُطمئن الجمهور عن وضعها، وتحثهم على الجلوس فى البيت، وكتبت، "أنا هنا يا حبايبى واتبسطت جداً لما فى ظل الظروف اللى العالم كله فيها وكل اللى ليه حد بيحبه قلقان وخايف عليه، لقيتكم فاكريننى وبتسألوا عنى، أنا عايزة أطمنكم إنى بخير الحمد لله وحالى زى حالكم كلكم، قاعدة فى بيتي مع عيلتي وبدعي إن الغمة دى تعدى على خير.".

وأضافت شيرين ، "اهتمامكم بالسؤال عليا ده فرحنى جداً وإداني طاقة إيجابية كنت محتاجاها فى ظروف زي دي، وحمسني جداً وخلاني عايزة افرحكم زي ما فرحتوني و قريب إن شاء الله أشارك معاكم حاجة قريبة جداً لقلبي، ولحد ما ده يحصل عايزاكم تكونوا متطمنين عليا، وتاخدوا بالكم من نفسكم ونفضل كلنا في البيت".