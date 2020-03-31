الراقصة جوهرة بجلسة تصوير مثيرة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 مارس 2020 02:52 مساءً - نشرت الراقصة الروسية جوهرة، المقمة في مصر، صورتين من احدث جلسة تصوير خضعت لها وذلك عبر حسابها على انستغرام.
وظهرت جوهرة بإطلالة جريئة أثارت بها الجدل، مرتدية بليزر مخطط الأسود مع الأبيض قصيرا جدا فوق الركبة .
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