كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 مارس 2020 02:52 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا صورا تشير إلى شراء الفنانة الإماراتية ” أحلام ” لكمامة مرصعة بالألماس يبلغ سعرها 28 ألف دولار واتهام المتابعين لها بالسفه .
وهو الأمر الذي أثار غضب واستياء أحلام ودفعها إلى الخروج لنفي هذا الأمر من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” .
حيث أكدت أحلام على أن الصور المتداولة هي صورا مزيفة ومصنوعة عن طريق برنامج ” الفوتوشوب ” .
وتابعت : ” للأسف صار فيه جزء في المجتمع سفيه وتافه .. حبيت إني أنوه عن هذذا الموضوع وأقول اللهم أجعلني دائما يد عليا وجعلكم دائما ما تشوفوني إلا بالذهب والألماس ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تكشف حقيقة ارتدائها ل ” كمامة ” مرصعة بالألماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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