ابنة السفير 15.. سانجار يعاقب أكين وناري تطرده!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ارتفعت نسبة مشاهدة الحلقة الـ 15 من مسلسل "ابنة السفير"، التي عُرضت يوم أمس وسط تأكيدات بأنها ستكون الأخيرة من الموسم الأول؛ إذ تقرر إيقاف التصوير بسبب تفشي فيروس كورونا على أن يعود العمل بموسمه الثاني في شهر سبتمبر القادم.

وعلى الرغم من ارتفاع نسب المشاهدة، إلا أنَّ متابعي المسلسل انقسموا بين من رأى أنّ الحلقة تستحق نسب تلك المشاهدة وبين من رأى بأنها لا تليق بأن تكون حلقة ختامية لمسلسل ارتبط به جمهوره على مدى الأسابيع الماضية.

وعن أحداث المسلسل التي طغى عليها الملل أحيانا بحسب المشاهدين، بدأت الحلقة بمعرفة أهل "سانجار" بحمل زوجة "منكشة" وهو ما شكل صدمة لهم، خصوصا بعد قيام والدة "سانجار" بطردها، ورغبة "سانجار" بالانفصال عنها، ويمكن اعتباره الحدث الذي كان طاغيا على الأحداث الأخرى.

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لتنتقل بعدها الأحداث إلى "أكين" الذي قام "سانجار" بمعاقبته على طريقته من خلال رمي "حجر الرحى" على يده وكسرها، ومن ثم إلى الإشارة بتحسن علاقة "ناري" و"موغي" واكتشاف "ناري" لقيام "سانجار" بدفع إيجار منزلها، وهو الأمر الذي جعلها تقوم بالانتقال إلى منزلٍ جديد، بينما كان "غيديز" يعيش آلامه بخصوص حبه لـ "ناري"، وعدم قدرة "سانجار" على إخبار "ناري" بحمل زوجته.

لتنتهي الحلقة بمشهدين كانا يسيران بالتوازي وهما مشهد وصول "لوكي" الحبيب السابق لـ "منكشة" إلى القصر ودخوله غرفتها لتسمعه "غولسيه" وهو يتحدث إلى "منكشة"؛ ما يدفع "غولسيه" لترغيب "لوكي" بالعمل في القصر انتقاما من "منكشة"، ومشهد إخبار "سانجار" لـ "ناري" عن حمل زوجته؛ ما دفعها لطرده من منزلها مقسمةً على ألّا تذكر اسمه مرة أخرى.

يُذكر أنه وحالما أعلن صُنّاع العمل عن توقف تصوير المسلسل، نقلت وسائل إعلامٍ تركية أن جميع النجوم غادروا "بودروم" المدينة التي يجري التصوير فيها باستثناء النجمة نسليهان أتاغول، والتي آثرت وزوجها النجم قادير دوغلو البقاء في تلك المدينة السياحية من أجل أخذ قسطٍ من الراحة، مفضليّن قضاء فترة حجرهما المنزلي في بيت ريفي في تلك المدينة بعيدا عن إسطنبول، خصوصا في ظل تفشي وباء كورونا المستجد في تركيا.