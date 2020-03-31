خاص الفن-عرض حكاية شيري عادل "أمر شخصي" من مسلسل "إلا أنا" في هذا الموعد

ميرنا وليد - بيروت - تستأنف الممثلة المصرية ​شيري عادل​ تصوير حكاية "أمر شخصي" التي تقوم ببطولتها في مسلسل "إلا أنا" بعد شهر رمضان المقبل، حيث صورت شيري عدد من المشاهد في العمل مع المخرج محمود كامل وتوقف التصوير خاصة وأن عرض الحكاية سيكون بعد عيد الفطر المقبل.

مسلسل "إلا أنا" قصة يسري الفخراني، تدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وقررت قناة dmc عرض أول حكايتين من العمل قبل شهر رمضان وهما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر والتي انتهى عرضها، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة والمقرر بدء عرض حلقاتها يوم الأربعاء المقبل.

وكان آخر أعمال شيري عادل مسلسل "السهام المارقة" الذي تم عرضه لأول مرة في شهر رمضان 2018 على قناة أبو ظبي، وشارك في بطولته شريف سلامة وهاني عادل ووليد فواز، وعدد من الفنانين العرب منهم التونسية عائشة بن أحمد واللبنانية دياموند أبو عبود والسعودي هشام فقيه والعراقي كامل إبراهيم وإخراج محمود كامل.

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