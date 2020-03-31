فضل شاكر يطرح برومو اغنيته الجديدة “بتوحشيني”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 31 مارس 2020 03:54 صباحاً - نشر الفنان اللبناني فضل شاكر برومو أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان “بتوحشيني” وذلك عبر حسابه على انستغرام.

ويقول مطلع الاغنية الجديدة: “لما بتوحشيني بحط ايدي على قلبي كأني بضمك لي وبسمع صوتك”.

وكان فضل شاكر قد وجه رسالة منذ ايام طالب فيها بالعفو العام قائلا: وجّه فيها رسالة بالصوت يقول فيها:”كل الناس بتعرف اني مش عامل شي، صرلي 7 سنين قاعد هون، أنا الإعلام اللبناني جرّمني، ما عامل شي ربي يشهد عليي”.

وأضاف فضل شاكر “بس بدي اطلب من هالسياسيين بلبنان انو خلص بيكفّي تعبنا، أقرّوا العفو العام حرام ريّحوا هالأمهات اللي تبهدلت بالطرقات”.