ساني ليون تعلن ندمها على ماضيها: «كنت مُضطرة»

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أصبحت ممثلة الكبار السابقة التي تحولت إلى نجمة في بوليوود، ساني ليون الآن اسمًا معروفًا على الساحة الفنية وتتسابق علهيا وكالات الدعاية والإعلان والمنتجين، حيث قدمت الكثير من العروض الرقمية وأغاني بوليوود الخاصة.

تقول ساني ليون في مقابلة اعلامية: “أنا أؤمن بعيش حياة صادقة حيث لا فائدة من العيش بأي طريقة أخرى، الحياة قصيرة وهناك الكثير من الأشياء المذهلة التي تحدث حولها، عليك فقط أن تتعرف على تلك الأشياء العظيمة...

خلال المقابلة اعترفت ساني ليون بخطئها: “لقد ارتكبت بعض الأخطاء وأحيانًا ليست قرارات رائعة جدًا ولكني أشعر أنها كانت قرارات رائعة وخيارات رائعة”.

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وأضافت: “أنا شخصياً لم يكن لدي خيار آخر سوى العمل بأفلام الكبار، اضطررت أنا ودانيال (زوجها) إلى معرفة الصناعة بسرعة كبيرة وخلال ذلك ارتكبنا أخطاء ولكن مع هذه الأخطاء، كان لدينا أيضًا العديد من الأشياء المدهشة”.

ساني ليون لم تقدم فقط أفلام ببطولتها فقط، لكنها شاركت أيضًا مع ممثلين مثل شاروخان خان لأغنية في فيلم “Raees”.

كما قامت الممثلة بأول ظهور لها في هوليوود مع ظهور شرفي في فيلم “The Girl Next Door”، وانطلقت بعد ذلك للعالمية.