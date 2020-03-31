أحلام: خضعت لفحص «كورونا» 7 مرات.. وهذه حقيقة كمامتي المرصعة بالألماس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في ظل خوف الجميع من الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، كشفت الفنانة الإماراتية أحلام أنها خضعت لفحوصات فيروس “كورونا” 7 مرات، وذلك حتى تتأكد من عدم إصابتها بالفيروس.

وفي نفس السياق، عبرت الفنانة الإماراتية عن استيائها الشديد من أحد متابعيها، بعدما أطلق شائعة تشير إلى شرائها كمامة مرصعة بالألماس، ووصفها بالسفيهة.

أحلام فتحت النار على هذا المتابع ووصفته بـ “الحقير”، من خلال مقطع فيديو نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إنها لا تعرف ما الذي قد تفعله في حال التقته، وأضافت: “حسبي الله ونعم الوكيل فيك.. الموضوع مضايقني واللي ردوا عليك أحقر منك”.

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وردت ساخرة على ما قاله المتابع بأنها اشترت الكمامة بمبلغ يصل إلى 80 ألف دولار، بقولها: “هل ذهبت مع أمك لشرائها؟”، معربة بهذا عن استغرابها الشديد لإطلاقه مثل هذه الشائعة.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد أثارت الجدل مؤخرا، بعدما أعادت نشر صور لكمامة مرصعة بالألماس، كانت قد نشرتها إحدى متابعاتها على تويتر، معلقة عليها: «كمامة الفنانة أحلام».

البعض اعتبر إعادة نشر النجمة الملقبة بالملكة لهذه الصورة، تأكيد منها على امتلاكها لهذه الكمامة، خاصة أن أحلام معروف عنها عشقها للألماس والمجوهرات، إلا أنها عادت وانهت هذا الجدال بعد ظهورها في صورة جديدة خلال استعدادها للسفر، إذ بدت مرتدية كمامة عادية، الأمر الذي فسره البعض بأن الكمامة المرصعة بالألماس كانت مجرد مزحة شاركت فيها النجمة الإماراتية متابعيها.