بعد تصدرها جوجل.. ابرز اطلالات نسرين طافش

استمر البحث عن الفنانة السورية نسرين طافش بعد الفيديو الذي بثته من منزلها لتشارك جمهورها عما تقوم به بفترة الحجر الصحي وكيف تقضي وقتها في المنزل، بجانب نصائحها لكل متابعيها، حيث ظهرت بإطلالة طبيعية من داخل مطبخها وهي تغني وترقص، مما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل.

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وعلقت طافش على الفيديو:"مطبخ نسرين الصحي نودلز السحرية لرفع المناعة و الرشاقة..لذيذة بتشبع و سعرات حرارية منخفضة"، مطالبة من متابعيها أن يستمتعوا بـالحجر المنزلي والقيام بأشياء مفيدة والبعد عن النكد لأنه يخفض المناعة".

وشهد الفيديو نسبة مشاهدة عالية من متابعيها بشكل عام والجمهور المصري بشكل خاص، حيث نجحت نسرين في حجز مكانة خاصة لها في قلوبهم بعد مشاركتها في مسلسل ختم النمر الذي تم عرضه مؤخرًا مع الفنان أحمد صلاح حسني وميريهان حسين وعفاف شعيب وإبراهيم فرح، وأمير صلاح وغيرهم من النجوم، حيث أشاد المتابعين بإطلالتها البريئة الهادئة وأدائها المميز.

وكانت طافش شاركت منذ أيام في

تحدي صور الطفولة الذي أطلقه عدد من نجوم الفن للتسلية وقت الحجر المنزلي ونشرت صورة لها في طفولتها مع شقيقتاها وكتبت عليها:"قبلت التحدي من النجمة أمل عرفة و النجمة ساندي و هي صورتي وأنا صغيرة مع نور عيوني أخواتي، رانيا و ياسمين" وطلبت من جمهورها أن يتعرفوا عليها في الصورة وقالت:"عرفتوني مين فيهم، أنا أخواتي سبعة وأنا رقم تمانية آخر العنقود"، ونقلت التحدي للفنان مصطفى الخاني.

ويذكر أن طافش تشارك جمهورها بإطلالات مختلفة لها سواء بمفردها أو مع أصدقائها، وتتفاعل معهم عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، ونستعرض عدد من تلك الإطلالات التي تبرز أناقتها ورشاقتها.

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