فيديو .. شمس ترد على منتقدي المغربيات: ملكات جمال وأخلاق وذوق

نشرت الفنانة شمس فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وردت شمس من خلاله على إحدى المدعوات خلال بث مباشر، والتي أعربت الأخيرة عن خوفها من أن تكون إحدى النساء المغربيات اختطفت زوجها الذي يعمل هناك.
ودافعت شمس عن جميع المغربيات، مشيرة إلى انها تسمع الكثير من الأشخاص يقولون إن المرأة المغربية ساحرة.
تابعت شمس قائلة: هو الرجل يحب المرأة الجميلة وتعرف تطبخوتهتم بجسدها وبالخلطات وبالعطور. فيهم خفة دم فظيعة والرجل لما تجيه امرأة خفيفة دم وتطبخ وجميلة وريحتها حلوة وياكل من يدها وتكويله هدومه. هذه الأمور ما يلاقيها بحياته ولو لقاها عنده حيطير تسع ساعات ويروح للمغربيات.
وأضافت شمس قائلة: إني مدحت بزوجة سيدنا لوط هجوم وسب وشتم من قطيع المسترجلات الي ماشافوا الفيديو للاخير نعم المغربيات ملكات جمال وأخلاقوذوق ولن اتنازل عن كلامي ولن أصبح من الاتباع والعبيد وثقافة ان لم تكن معي فانت ضدي طزز فيكم ما امشي عليها و رأيك فيني لا يعنيني انا شمس امدح من احب ولا في مخلوق في هذا الكون يأثر على تراب رجولي والمغربيات أجمل نساء الكون.
يذكر أن الفنانة شمس طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان باي باي، وهي من كلمات وألحان فراس الشدر، وتوزيع محمد عبدالعظيم، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.
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