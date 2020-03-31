«لوك» جديد لرضوى الشربيني بعد زيادة وزنها 6 كيلو.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني أن التزامها بالمنزل خلال فترة حظر التجول التي فرضها مجلس الوزراء المصري لمواجهة انتشار فيروس كورونا، قد تسببت في زيادة وزنها.
رضوى اكتسبت 6 كيلو زيادة على وزنها، وقد حرصت المذيعة الشابة على استعراض طلّتها الجديدة بجلسة تصوير عفوية، شاركت متابعيها بلقطات منها، ظهرت فيها مرتدية بنطلون أسود ونسقته مع قميص بلون المستردة، مسدلة شعرها الأسود بشكل اشعّت فيه جاذبية، وكتبت الشرييني معلقة على الصور: «اللوك جديد بعد ما تخنا ٦ كيلو بعد الحظر».
فانز ومتابعو رضوى تفاعلوا مع الصور عبر تعليقات تغزلوا فيها بجمال وأناقة المذيعة الشابة، مؤكدين أن الوزن الزائد لم يزدها إلا أنوثة وجاذبية.
الشربيني سبق واعترفت بمعاناتها من السمنة خلال فترة الحمل، حتى انها اضطرت لترك مهنتها كمذيعة، والعمل بإحدى شركات البترول، إلا أنها لم تكن راضية عن نفسها خلال تلك الفترة، وصممت على انقاص وزنها باتباع حمية غذائية قاسية وممارسة الرياضة بانتظام، وبالفعل نجحت في فقد 30 كيلو جرام خلال فترة قصيرة.
يُذكر أن رضوى الشربيني حققت شهرة كبيرة بعد تقديمها برنامج «هي وبس» عبر فضائية سي بي سي المصرية، وتناقش فيه قضايا أسرية وتركز على مشاكل المرأة، وذلك من1 عام 2017، إلا أنها سبق وقدمت عدة برامج ناجحة بقنوات المحور، وart، والحياة.
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