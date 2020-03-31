سلاف فواخرجي في ذكرى وفاة أحمد زكي: أغلى قبلة جبين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، على إحياء ذكرى رحيل الفنان المصري أحمد زكي، والتي توافق 27 مارس.

ونشرت سلاف فواخرجي، صور وفيديو لها برفقة الفنان الراحل، من كواليس مشاركتها له في فيلم “حليم”، والذي تناول قصة حياة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “أغلى قبلة على جبيني، من تاريخ، من عبقري التمثيل أحمد زكي.. لحظات ما بتتنسى كل لحظة منهم عمر، ودرس ووثيقة، في ذكرى رحيل النجم المصري الأسمر الجميل، بنحبك، إنسان وفنان، والممثلين كان ليهم الشرف إنهم يصوروا الفيلم ده معاك، زي ما كتب أستاذ شريف عرفة على حيطة”.

فيلم “حليم”، من إنتاج عام 2005 وصدر عام 2006 بسبب وفاة بطله الفنان أحمد زكي، ومن إخراج شريف عرفة، وبطولة أحمد زكي، منى زكي، سلف فواخرجي، وهيثم أحمد زكي، وجمال سليمان، وعزت أبو عوف، ويحكي عن قصة حياة المطرب عبدالحليم حافظ، ويعد الفيلم آخر أفلام أحمد زكي والذي توفى قبل إنهائه.

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ورحل الفنان أحمد زكي، عن عالمنا يوم 27 مارس، بعد صراع طويل مع سرطان الرئة بإحدى المستشفيات الخاصة.

من ناحية أخرى، تنشغل سلاف فواخرجي، في تصوير مسلسل “شارع شيكاغو”، المقرر عرضه في رمضان 2020.

مسلسل “شارع شيكاغو” دراما بوليسية رومانسية تدور أحداثها في حقبتين مختلفتين هما الزمن الحالي وستينيات القرن الماضي، من ‏بطولة دريد لحام، و عباس النوري، سلاف فواخرجي، أمل عرفة، مهيار خضور، حسام الشاه، جهاد سعد، نادين خوري، ماهي الراعي، تيسير ‏إدريس، نادين سلامة، وسيم الرحبي، نظلي الرواس، تأليف وإخراج محمد عبدالعزيز.‏