نانسي عجرم تكشف كواليس تسجيل “قلبي يا قلبي”.. غلبها النوم في الإستوديو

متابعة بتجــــــــرد: رغم مرور شهرين على طرحها، تواصل النجمة اللبنانية نانسي عجرم حصد نجاح أغنيتها “قلبي يا قلبي”؛ وتحافظ الأغنية على المرتبة الأولى في سباق الأغاني الأكثر طلبًا واستماعًا من الجمهور.

نانسي شاركت في الساعات الماضية الجمهور بفيديو لكواليس تسجيل الأغنية، ظهرت فيه بلقطات عفوية داخل استوديو التسجيل برفقة كاتب وملحن الأغنية نبيل خوري والموزع باسم رزق.

فيديو كواليس تسجيل الأغنية حقق انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وكان لافتًا من خلاله أن نانسي عجرم استمرت في تسجيل الأغنية حتى الساعة الثالثة فجرًا فسرقها النوم في الإستوديو.

تجدر الإشارة إلى أن كليب أغنية “قلبي يا قلبي” حقق أكثر من 13 مليون مشاهدة منذ طرحه عبر قناة نانسي الرسمية في موقع “يوتيوب”.