متابعة بتجــــــــرد: رغم مرور شهرين على طرحها، تواصل النجمة اللبنانية نانسي عجرم حصد نجاح أغنيتها “قلبي يا قلبي”؛ وتحافظ الأغنية على المرتبة الأولى في سباق الأغاني الأكثر طلبًا واستماعًا من الجمهور.
نانسي شاركت في الساعات الماضية الجمهور بفيديو لكواليس تسجيل الأغنية، ظهرت فيه بلقطات عفوية داخل استوديو التسجيل برفقة كاتب وملحن الأغنية نبيل خوري والموزع باسم رزق.
فيديو كواليس تسجيل الأغنية حقق انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وكان لافتًا من خلاله أن نانسي عجرم استمرت في تسجيل الأغنية حتى الساعة الثالثة فجرًا فسرقها النوم في الإستوديو.
تجدر الإشارة إلى أن كليب أغنية “قلبي يا قلبي” حقق أكثر من 13 مليون مشاهدة منذ طرحه عبر قناة نانسي الرسمية في موقع “يوتيوب”.
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تكشف كواليس تسجيل “قلبي يا قلبي”.. غلبها النوم في الإستوديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.