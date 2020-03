تراند اليوم : الجميلة ” درة ” تشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة – اتفرج

نشرت الفنانة درة صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت درة قائلة: “Things feel tough right now but I am glad I have you”.

وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي:

البرنسيسة – ربنا يحميكى – القمر

كانت آخر أعمال درة السينمائية فيلم “يوم وليلة”، للمخرج أيمن مكرم، وتأليف يحيى فكرى، وشارك في بطولة الفيلم أحمد الفيشاوي وخالد النبوي وحنان مطاوع وخالد سرحان، ومحمد عادل، وآخرون من النجوم، ودارت أحداثه حول أحد أمناء الشرطة، الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.