ميرنا وليد - بيروت - تعاطفت الإعلامية الكويتية ​حليمة بولند​ مع الطفلة المعنّفة على يدّ سيدة قيل أنها والدتها والتي تظهر في مقطع الفيديو وهي تعذبها بطريقةٍ مروعة في الكويت.

فعرضت حليمة أن تتبنى الطفلة ودفع السلطات للتدخل وإلقاء القبض على السيدة التي عذبتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، حيث تم القبض عليها وحجزها يتهمة تعذيب قاصر.

فأطلت بتسجيل صوتي نشرته عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة أنها شعرت بأن قلبها يتقطع بمشهد التعنيف البشع. وأضافت: "الحمد لله إنه تم القبض عليها وتحويلها للنيابة".

وإذ سألت إن كان للطفلة أسرة وأب بعد القبض على والدتها، أعربت عن استعدادها لتبنيها وتربيته مع بناتها. فلاقت مبادرتها تفاعلاً إيجابيا بين المتابعين الذين أثنوا على خطوتها وطالبوها بتبني الطفلة، لإنقاذها من هذا العنف الأسري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- حليمة بولند تنقذ طفلة من عنف أسري وتطلب تبنيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.