فيديو .. فيفي عبده تسخر من كورونا

نشرت النجمة فيفي عبده فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

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وظهرت فيفي من خلاله مرتدية الحجاب، كما سخرت من فيروس كورونا المستجد، وعلقت أيضًا على الفيديو قائلة: ‏يا صباح التفاؤل ربنا يكرمنا ويبعد الغمة عننا قولوا

آمين يا رب العالمين يا رب بحبك.

يذكر أن النجمة فيفي عبده تشارك في بطولة مسلسل مملكة الغجر، وهو من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عبدالعزيز حشاد، وبطولة كل من حورية فرغلي، حزام سمير، سامح الصريطي، سناء شافع، ميار الغيطي، عزة مجاهد، أحمد كرارة، حسام الجندي، هبة عبد العزيز، محمد سليمان، نور فخري، غفران محمد، محمد الدقاق، حسام فارس، علي حميدة، صبري عبد المنعم، ياسر علي ماهر، أشرف طلبة، أحلام الجريتلي، علي الشامل، إحسان الترك، محمد جمعة.