ميرنا وليد - بيروت - خيّم الحزن على ذكرى رحيل فنان الحب والرومانسية ​عبد الحليم حافظ​ التي تصادف اليوم في 20 مارس/ آذار وذلك بسبب الأوضاع المستجدة المتعلقة ب​فيروس كورونا​، فقد تأجل الاحتفال بهذه الذكرى لأول مرة منذ 43 عاماً، وقد أعلنت أسرة عبد الحليم هذا الأمر على لسان ابن شقيقه ​محمد شبانة​ وعللته بحرضها على الوطن والشعب على أن يكون التأجيل لحين انتهاء الأزمة، واعداً بفتح منزل الفنان الراحل في ذكرى ميلاده في حزيران/ يونيو لاستقبال الجمهور عل الموجة العالية الخاصة بانتشار الفيروس في مصر تكون قد انتهت.

إشارة إلى أن عبدالحليم حافظ ولد في 21 يونيو/حزيران عام 1929، وتوفي في 30 مارس/آذار من عام 1977، تاركًا إرثًا فنيًا كبيرًا بين أعمال غنائية وأفلام، تعاون خلالها مع كبار الفنانين.

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كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى في ذكرى رحيله.. أسرة عبد الحليم حافظ تتخذ هذا القرار! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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