هذه حالة سمير غانم الصحية بعد وفاة جورج سيدهم

ميرنا وليد - بيروت - نفى مصدر مقرب من الممثل المصري ​سمير غانم​، ما أثير بشأن فقدانه القدرة على النطق لحظة تلقيه خبر وفاة صديقه الممثل المصري ​جورج سيدهم​ يوم الجمعة الماضية، بعد صراع مع المرض.

وقال المصدر، في حديث لجريدة "الوطن" المصرية، إن غانم يتحدث مع أفراد عائلته بشكل طبيعي من دون مشكلة، وأن تصريح زوجته الممثلة دلال عبدالعزيز عن عدم قدرته على الكلام كان مجازيًا، ويشير إلى حالة الحزن الشديد التي تملكته بعد سماعه هذا الخبر الأليم.

وأشار المصدر إلى أن سوء حالة سمير النفسية منعه من المشاركة في الجنازة، حيث نابت زوجته عنه بحضور وتقديم واجب العزاء للدكتورة ليندا، زوجة جورج سيدهم.

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