الموت يفجع الفنانة هند عبد الحليم بعد أيام من خطوبتها

كشفت الفنانة هند عبدالحليم، عن وفاة عمتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. وقالت هند عبد الحليم: "إن العين لتدمع ، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقك لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون". وأضافت هند قائلة: "توفت إلى رحمة الله عمتي نادية عبدالحليم الطيار، نرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة". يذكر أن هند عبد الحليم أعلنت منذ أيام عن خطوبتها من شاب من خارج الوسط الفنى، وذلك عبر إنستجرام بصورة من حفل الخطوبة الذى اقتصر على المقربين بسبب كورونا. قد يهمك أيضا: هند عبدالحليم تؤكّد أنَّها مختلفة في "زودياك" الفنانة هند عبد الحليم تكشف عن أسباب عدم اكتمال خطبتها

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