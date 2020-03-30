إيهاب توفيق يكشف أسرار أغنيته مع حميد الشاعري ومصطفى قمر

انتهى الفنان إيهاب توفيق حديثا من تسجيل الجزء الخاص به في أغنية تجمعه بالفنانين حميد الشاعري، ومصطفى قمر.وفي تصريحات لبرنامج "The Insider بالعربي" على تليفزيون دبي، كشف إيهاب توفيق أن الأغنية ستصدر ضمن ألبوم حميد الشاعري، وهي من آخر كتابات الشاعر سامح العجمي، وتولى توزيعها موسيقيا نديم، ابن حميد الشاعري.

وقال إيهاب توفيق إن الأغنية من النوعية التي تتناول مواضيع إنسانية، ورغم أن الموضوع حديث من المنتظر أن تخرج الأغنية الجديدة بمذاق فترة التسعينيات.

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