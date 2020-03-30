انتهى الفنان إيهاب توفيق حديثا من تسجيل الجزء الخاص به في أغنية تجمعه بالفنانين حميد الشاعري، ومصطفى قمر.وفي تصريحات لبرنامج "The Insider بالعربي" على تليفزيون دبي، كشف إيهاب توفيق أن الأغنية ستصدر ضمن ألبوم حميد الشاعري، وهي من آخر كتابات الشاعر سامح العجمي، وتولى توزيعها موسيقيا نديم، ابن حميد الشاعري.
وقال إيهاب توفيق إن الأغنية من النوعية التي تتناول مواضيع إنسانية، ورغم أن الموضوع حديث من المنتظر أن تخرج الأغنية الجديدة بمذاق فترة التسعينيات.
قد يهمك أيضا:
عايدة رياض توجه رسالة لـ "إيهاب توفيق"
أحزان في حياة الفنان إيهاب توفيق "وفاة والديه ومرض أبنائه"
كانت هذه تفاصيل خبر إيهاب توفيق يكشف أسرار أغنيته مع حميد الشاعري ومصطفى قمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.