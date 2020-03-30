شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مغنى الأوبرا بلاسيدو دومينجو للمستشفى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع جاست جيرد ان مغني الأوبرا بلاسيدو دومينجو عانى من مضاعفات فيروس كورونا ونقل إلى المسشتفي في اكابولكو بالمسكيك، بعد شعوره بالتعب وقال بلاسيدو في بيان إنه يتلقى العلاج في المستشفي ويشعر بتحسن وان جسده يستجيب.

وكان بلاسيدو اعلن عن اصابته بفيروس كورونا يوم ٢٢ مارس الماضي وقام بعزل نفسه في منزله، إلا أنه يبدو أنه حدثت تتطورات صحية جعلت من دخوله المشتفي امر عاجل.

وكانت إسبانيا للمرة الأولى آلغت مشاركة مغنى الأوبرا، بلاسيدو دومينجو، فى مهرجان محلى بعد أقل من 24 ساعة من إقراره بـ«المسؤولية» فى فضيحة تحرش جنسى، وفق بيان رسمى.

وأعلن المعهد الوطنى للفنون المسرحية والموسيقى، التابع لوزارة الثقافة الإسبانية، إلغاء مشاركة الفنان، الذى تمتد حياته الفنية لأكثر من خمسة عقود،

فى عرضين مقررين فى 14و15مايو على مسرح ثارثويلا الوطنى فى مدريد، "تضامناً مع النساء المعنيات".

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وذكرت الصحف أنه منذ انكشاف القضية في أغسطس، لم يعمد أى مسرح أو دار أوبرا فى إسبانيا إلى إلغاء مشاركة المغنى الشهير الخارج من مدريد، حيث يشكل بلاسيدو دومينجو أحد أعمدة الفن فى إسبانيا، حيث دافعت عنه فى الأشهر الأخيرة مغنيات أوبرا كثيرات شاركن فى أعمال إلى جانبه.

وبعدما دأب على نفى الاتهامات الموجهة إليه، طلب الفنان البالغ 79 عاماً، فى بيان الصفح من النساء اللواتي يتهمنه بالتحرش الجنسى فى الولايات المتحدة واللواتى لا يقل عددهن عن 20، وكتب "أريدهن أن يعلمن أنني آسف حقاً للأذى الذى سببته لهن، أقبل المسؤولية الكاملة عن أفعالى".

واعتذر مغنى الأوبرا الإسبانى بلاسيدو دومينجو لنساء اتهمنه بالتحرش الجنسى عن "الألم" الذى سببه لهن وقال إنه يتحمل "المسؤولية كاملة"، مضيفا ، إنه يفهم الآن أن بعض النساء اللائى اتهمنه كن يخشين التعبير عن مشاعرهن "إذ كن خائفات من تأثير ذلك على حياتهن المهنية".