فن ومشاهير

رحيل المغني الأمريكي جو ديفي بعد يومين على إعلان إصابته بكورونا

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mai.ali 0 تبليغ

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توفي المغني الأميركي جو ديفي، عن عمر ناهز الـ 61 عاماً، وذلك بعد يومين من الإعلان عن إصابته بفيروس المستجد.

وقد أعلن عن الخبر المتحدث الرسمي باسم جو ديفي، الذي قال في بيان إنه توفي بعد ما تفاقمت حالة جهازه التنفسي.

 

 

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المغني الأمريكي جو ديفي هو أسطورة موسيقى الكانتري.

يذكر أن ديفي كان قد أعلن عن إصابته بكورونا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حيث كتب: «أنا أخضع الآن للعناية الطبية والعلاج، بعد أن جاءت نتيجة التحاليل إيجابية وتبين إصابتي بفيروس COVID-19، أطلب منكم أنا وعائلتي الخصوصية في الوقت الحالي، وأطلب من جمهوري أن يتوخوا الحذر واليقظة في ظل هذا الوباء الخطير».
 

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