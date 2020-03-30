لماذا أجلت الأميرة بياتريس حفل زفافها زفافها؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

من المنتظر أن تؤجل بياتريس، حفيدة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، خطط زفافها وتلغي حفل استقبال كان من المقرر إقامته في حديقة قصر بكنجهام في مايو بسبب تفشي فيروس كورونا.

صحيفة “ديلي تليجراف” ذكرت أنه من المقرر أن تتزوج بياتريس من خطيبها قطب قطاع التطوير العقاري إدواردو مابيللي موتسي في قصر سان جيمس في لندن يوم 29 مايو، وكان من المقرر أن تقيم الملكة حفل استقبال لهما في حديقة قصر بكنجهام.

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وكان تم التأجيل أكثر من مرة في أعقاب أزمة دوقي ساسكس “ميجان ماركل” والأمير “هاري” وهذه المرة يخشى الجميع التأجيل لعدم تمكن أصدقاء وعائلة خطيبها من الخروج من منازلهم في إيطاليا وهو من “لومباردي” أول منطقة في إيطاليا يتم إغلاقها بسبب الفيروس بعد أن وصل عدد حالات الإصابة فيها إلى 9172 حالة.

كان من المقرّر أن يحضر حوالى 150 ضيفًا إلى حفل زفاف بياتريس، الابنة الكبرى للأمير أندرو، في قصر سانت جيمس في لندن، والذي يشكّل واحداً من الأحداث الاجتماعية المهمّة لعام 2020.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة، `;vj أن الأميرة بياتريس كانت قد خطّطت لإقامة حفل استقبال الأهل والأصدقاء المقرّبين في حدائق قصر باكنجهام، إلّا أن المسئولين الملكيين كشفوا عن إلغائه نظراً للأوضاع المستجدة في البلاد عقب انتشار فيروس كورونا.