شيرين تعود لمواقع التواصل وتعد بمفاجأة قريباً

من جديد عادت النجمة شيرين عبدالوهاب إلى متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد غياب حوالي ستة أشهر، منذ أعلنت قرارها بإغلاق كافة حساباتها على السوشيال ميديا، بعد أزمتها الخاصة بتصريحات التبرع للبنان.

وغردت شيرين على حسابها في "تويتر" لتُطمئن الجمهور على وضعها، وتحثهم على الجلوس في البيت، وكتبت: "أنا هنا يا حبايبي واتبسطت جداً لما في ظل الظروف اللي العالم كله فيها وكل اللي ليه حد بيحبه قلقان وخايف عليه، لقيتكم فاكرينني وبتسألوا عني، أنا عايزة أطمنكم إني بخير الحمد لله وحالي زي حالكم كلكم، قاعدة في بيتي مع عيلتي وبدعي إن الغمة دي تعدي على خير.".

وأضافت: "اهتمامكم بالسؤال عليا ده فرحني جداً، وإداني طاقة إيجابية كنت محتاجاها في ظروف زي دي، وحمسني جداً وخلاني عايزة أفرحكم زي ما فرحتوني وقريب إن شاء الله أشارك معاكم حاجة قريبة جداً لقلبي، ولحد ما ده يحصل عايزاكم تكونوا متطمنين عليا، وتاخدوا بالكم من نفسكم ونفضل كلنا في البيت".

وكانت شيرين قد أصدرت بيانا لمقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: "النهاردة نزلت بوست عن لبنان علشان حبيت أساعد بأي حاجة أقدر عليها واللي أقدر عليه هو صوتي.. أنا مش طبيبة ولا مهندسة وده اللي ممكن أساهم بيه علشان حتى لو ساهمت بفلوس مهما كانت هتكون قليلة قررت أكون إيجابية وأعمل حاجة أساعد بيها".

وأضافت: "لما شفت التعليقات على منشوري الأخير اكتشفت إن مهما الإنسان عمل مش هيعجب الناس.. ده غير أنهم مرة يحملوني ويسقطوني ومرة يجوزوني ومرة يطلعوني معنديش انتماء لبلدي ولذلك قررت أقفل كل حاجة بيها علاقة بالسوشيال ميديا عشان مأذيش نفسي ولا المتابعين المحترمين اللي هتقرأ التعليقات".

Advertisements

شيرين أعلنت عن إحيائها حفل لايف لحث الناس على الجلوس في المنازل.

قد يهمك أيضا:

شيرين تحسم الجدل حول حملها

شيرين عبدالوهاب تعلن إصابتها بـ"تليف في الرحم"