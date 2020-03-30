سيدة تسخر من ملابس شريف مدكور

حالة من الغضب سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعليق صادم كتبته سيدة تدعى عصمت للمذيع شريف مدكور حيث علقت على ملابس إرتداها بإحدى حلقات برنامجه شارع شريف .

وكتبت له من خلال "فيسبوك" :" ال "تي شيرت" اللي من تحت البلوفر عيب أوي حد يلبسه كدة .. شكله معفن أوي لبسه بقالك شهر مش بتغيره".

مدكور لم يتجاهل التعليق، ورد قائلًا :"ده حضرتك لان جسمي منمل من جرعات الكيماوي ولازم البس خامة معينة عشان محسش بالتنميل ونفس الموضوع في الحذاء وشكرا على التعليق اللطيف".

وأضاف:" وأكيد حضرتك بغيروا يوميا بس هو نفس اللون والموديل وربنا يكفيكي شر الكيماوي".

جمهور شريف مدكور قرروا شن هجوم شديد على هذه السيدة وبدأت تتلقى تعليقات من متابعيه ينتقدوها الأمر الذي دفع شريف مدكور لمطالبة جمهوره بعدم الرد عليها .

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وكتب من خلال حسابه على "فيسبوك" :" الرجاء عدم إرسال اي شتيمة لأسرة السيدة اللي اسمها عصمت شكرا اكيد اولادها و اسرتها ملهمش علاقه بالموضوع و مَش المفروض يدفعوا ثمن أخطاء غيرهم اللي بيحبني بلاش يبعت أي حاجه ليهم ده رجاء ".

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