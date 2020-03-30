ساندي تكشف حقيقة أزمتها الصحية وسبب شائعة الاعتزال

كشفت الفنانة ساندي، حقيقة أزمتها الصحية التي مرت بها، والفترة التي سبقت تحضيرها لألبومها الجديد "اتنين في واحدة"، والتي عانت خلالها من مشاكل صحية، أتعبت أحبالها الصوتية.

وقالت في تصريحات صحافية: "تعبت والتعب أثر على صوتي، وهي نفس الحالة التي حدثت لي وقت شائعة الاعتزال"، مضيفة "عندي ارتجاع في المريء يحدث لي مشاكل في أحبالي الصوتية حتى وأنا نائمة، لأن عندي مشاكل في الحجاب الحاجز، ولابد أن أنام وأنا جالسة، وهذه المشكلة تحدث لي كثيراً، صوتي يتعب وأكون غير قادرة على الكلام".

يذكر أن ألبوم "اتنين في واحدة" يضم ثماني أغانٍ، بينها: "على خشبة المسرح"، "بطولة في رواية"، "ريموت حياتك"، "كيس أسود"، "طبع الشتا".

وكشفت ساندي أنها لم تخرج من منزلها منذ أول يوم، كإجراء احترازي من انتشار فيروس كورونا. ونصحت جمهورها بالجلوس في المنزل، مؤكدة أنها ظلت أحد عشر يوماً في المنزل لم تخرج منه، دون أن تشعر بمرور الوقت.

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