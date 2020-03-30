“قابس” التونسي يتحول إلى مهرجان افتراضي بسبب “كورونا”

متابعة بتجـــــــــرد: لم تمنع حالة الشلل الثقافي التي تعيشها تونس بسبب فيروس كورونا مثل معظم دول العالم التي علقت أنشطتها الثقافية، مهرجان قابس فن، من تنظيم تظاهرة استثنائية بتحويل المهرجان إلى مهرجان افتراضي.

فمدينة قابس جنوب تونس المعروفة بجمعها بين البحر والواحات والصحراء والتي اشتهرت في الثمانينات بمهرجانها الدولي الذي كان منصة فكرية جمعت بين معظم المفكرين العرب ستعيش من 3 إلى 11 أبريل المقبل على إيقاع النسخة الثانية لمهرجانها قابس فن وستعرض الأفلام في أوقات محددة على المنصة الافتراضية وسيكون بمقدور الجميع مشاهدة الفعاليات مجاناً من كل مكان في العالم.

وأكدت كريمة الوسلاتي من هيئة مهرجان قابس فن أن المهرجان في نسخته الثانية سيقدم 40 فيلماً من بينها 7 أفلام تعرض للمرة الأولى وتراوح بين التسجيلي والروائي والقصير مع مسابقة للأفلام القصيرة وأفلام من العالم محورها الأرض.

كما سيهتم المهرجان أيضاً حسب الوسلاتي بأفلام الفيديو وستعرض أفلام الفيديو في قسم يحمل اسم «الكازما» (مخبأ عسكري على شاطئ قابس في الحرب العالمية الثانية) وستقدم في هذا القسم 12فيلماً منها 6 أفلام تونسية و6 أجنبية ومنها 8 أفلام تعرض للمرة الأولى حصرياً في المهرجان.

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وأشارت كريمة الوسلاتي إلى أن المهرجان سيتابع بقية أقسامه من ورشات ولقاءات وحلقات نقاش ومؤتمرات نقدية بعد رفع حالة الحظر والحجر الصحي في البلاد.

وسيعود المهرجان إلى صيغته التقليدية في النسخة الثالثة لأن الأصل في المهرجان هو اللقاء المباشر والتواصل بين السينمائيين من مخرجين وكُتَّاب سيناريو وتقنيين وممثلين ونقاد مع الجمهور.

وقد تم اختيار الصيغة الافتراضية في النسخة الثانية من المهرجان حتى يحافظ على موعده وعلى جمهوره خاصة في ظرف يعاني فيه الجميع من أزمة كورونا التي تجتاح العالم.